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Постер сериала Меч
Постер сериала Меч
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы Меч

Меч (2010 - 2015)

Mech 18+
Год выпуска 2010
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал РЕН-ТВ
Продолжительность сериала 33 часа 45 минут

О чем сериал

В современном мире многие преступники и члены банд не несут наказания за свои деяния. Люди теряют веру в справедливость. Нам кажется, что добиться правосудия просто невозможно, так как деньги решают все. Но Макс Калинин не готов мириться с этим. После армии он захотел посвятить свою жизнь борьбе с преступностью и пошел работать в правоохранительные органы. После удачного задержания опасного преступника его начальник просит забыть о проведенной операции. За молчание преступник готов выложить немалую сумму денег, но Макс не намерен играть по таким правилам.

В ролях
В ролях
Александр Баринов
Роман Курцын
Роман Курцын
Дарья Повереннова
Дарья Повереннова
Шухрат Иргашев
Александр Фисенко
Александр Фисенко
Нина Гогаева
Нина Гогаева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Меч - Сезон 1 Сезон 1
2010, 25 эпизодов
 
Меч - Сезон 2 Сезон 2
2015, 20 эпизодов
 
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