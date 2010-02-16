В современном мире многие преступники и члены банд не несут наказания за свои деяния. Люди теряют веру в справедливость. Нам кажется, что добиться правосудия просто невозможно, так как деньги решают все. Но Макс Калинин не готов мириться с этим. После армии он захотел посвятить свою жизнь борьбе с преступностью и пошел работать в правоохранительные органы. После удачного задержания опасного преступника его начальник просит забыть о проведенной операции. За молчание преступник готов выложить немалую сумму денег, но Макс не намерен играть по таким правилам.