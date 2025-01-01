Спектакль Свидание на особых условиях

Спектакль Александра Назарова в клубе-ресторане

Приглашаем вас на умопомрачительно смешную комедию, которая пройдет в уютной обстановке клуба-ресторана. Это уникальное событие подарит зрителям не только смех, но и возможность стать частью театрального действа — вы сможете выйти на одну сцену с актерами!

Сюжет

В современном мире женщинам становится все труднее найти достойного мужчину, а мужчинам — свою «даму сердца». Старые методы знакомств уже не работают, а новые могут оказаться опасными. Главная героиня спектакля решается на рискованный шаг — знакомство с мужчиной в интернете. Она назначает свидание на особых условиях...

Вопросы любви и доверия

Могут ли отношения, начавшиеся с обмана, перерасти в большое и светлое чувство? Это, казалось бы, невозможно, но надежда всегда есть. Все зависит от двух условий: рядом должна быть верная подруга, а также надо встретить того, кто действительно хочет и умеет любить — именно того, кого ты искала.

Не упустите шанс!

Не пропустите этот захватывающий спектакль, который заставит вас смеяться и задуматься одновременно. Убедитесь, что любовь и дружба могут преодолеть любые преграды. Билеты уже в продаже!