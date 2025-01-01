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Свидание на особых условиях
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Спектакль Свидание на особых условиях

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Спектакль Александра Назарова в клубе-ресторане 

Приглашаем вас на умопомрачительно смешную комедию, которая пройдет в уютной обстановке клуба-ресторана. Это уникальное событие подарит зрителям не только смех, но и возможность стать частью театрального действа — вы сможете выйти на одну сцену с актерами!

Сюжет

В современном мире женщинам становится все труднее найти достойного мужчину, а мужчинам — свою «даму сердца». Старые методы знакомств уже не работают, а новые могут оказаться опасными. Главная героиня спектакля решается на рискованный шаг — знакомство с мужчиной в интернете. Она назначает свидание на особых условиях...

Вопросы любви и доверия

Могут ли отношения, начавшиеся с обмана, перерасти в большое и светлое чувство? Это, казалось бы, невозможно, но надежда всегда есть. Все зависит от двух условий: рядом должна быть верная подруга, а также надо встретить того, кто действительно хочет и умеет любить — именно того, кого ты искала.

Не упустите шанс!

Не пропустите этот захватывающий спектакль, который заставит вас смеяться и задуматься одновременно. Убедитесь, что любовь и дружба могут преодолеть любые преграды. Билеты уже в продаже!

Режиссер
Александр Назаров
Александр Назаров
В ролях
Вадим Колганов
Вадим Колганов
Дарья Повереннова
Дарья Повереннова
Наталья Рыжих
Наталья Рыжих

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 августа
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
19:00 от 2500 ₽
30 сентября
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
19:00 от 2500 ₽
28 октября
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
19:00 от 2500 ₽
25 ноября
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Свидание на особых условиях Свидание на особых условиях Свидание на особых условиях Свидание на особых условиях

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