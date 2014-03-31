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Киноафиша Сериалы Самара 2
Самара 2 (2014 - 2014) Самара 2 12+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Телеканал СТБ
Продолжительность 9 часов 0 минут
О чем сериал

Молодой хирург Олег Самарин по кличке Самара по-прежнему работает на скорой помощи. При этом он не совсем врач, а всего лишь фельдшер. Несмотря на то что Олег является поистине медиком от Бога, ему все не хватает времени и дисциплины получить высшее образование и стать профессиональным врачом. Хотя если есть доктора по случайному стечению обстоятельств и медики по призванию, то Самарин, очевидно, из последних. Герой со своим веселым эксцентричным коллегой, водителем Михалычем, каждый день помогает людям.

В ролях
В ролях
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Ольга Арнтгольц
Ольга Арнтгольц
Полина Филоненко
Полина Филоненко
Леонид Громов
Леонид Громов
Луиза-Габриэла Бровина
Луиза-Габриэла Бровина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Самара 2 - Сезон 1 Сезон 1
2014, 12 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Самара 2
Кадры из сериала
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