Молодой хирург Олег Самарин по кличке Самара по-прежнему работает на скорой помощи. При этом он не совсем врач, а всего лишь фельдшер. Несмотря на то что Олег является поистине медиком от Бога, ему все не хватает времени и дисциплины получить высшее образование и стать профессиональным врачом. Хотя если есть доктора по случайному стечению обстоятельств и медики по призванию, то Самарин, очевидно, из последних. Герой со своим веселым эксцентричным коллегой, водителем Михалычем, каждый день помогает людям.