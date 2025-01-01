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Чудаки
Билеты от 1000₽
Киноафиша Чудаки

Спектакль Чудаки

Беззаботная мелодрама
Постановка
Театр им. Маяковского 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Чудаки»Максима Горького: загадка, которую никто не разгадал

«Чудаки» Максима Горького — давняя мечта режиссера Юрия Иоффе. Пьеса, написанная в 1910 году, стала настоящей загадкой для театра, который с тех пор пытается её разгадать. Однако, по сути, она так и остается неразгаданной.

Личное в произведении Горького

Любовные сцены, ревность, флирт, мистификации и театрализации — все это было свойственно личной жизни классика и его окружению. И обо всем этом Горький рассказал в своей пьесе, где переплетаются реальные переживания с вымышленными событиями.

Современность горьковских диалогов

Знаменитые горьковские диалоги обладают таким остроумием, что кажется, они были написаны вчера, а не сто лет назад. Они продолжают звучать актуально, не теряя своей силы и выразительности.

Режиссер
Юрий Иоффе
В ролях
Евгений Парамонов
Александр Андриенко
Александр Андриенко
Дарья Повереннова
Дарья Повереннова
Роман Фомин
Роман Фомин
Людмила Иванилова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 1000 ₽
10 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1200 ₽

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