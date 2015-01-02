Блистательная комедия с участием любимых артистов

Жизнь учит, что за все приходится платить — деньгами, здоровьем или чем-то иным. Герой пьесы вскоре осознает, что неожиданное наследство от отца приносит не только материальные блага, но и проблемы. Вместе с собственностью он унаследовал и давние нерешенные истории, которые заставляют героев распутывать цепь событий прошлых лет.

Сюжет и развитие событий

Лихо закрученный сюжет, стремительное развитие событий — все это с самого начала увлекает зрителя и держит его внимание до самого конца. Неразрешенные вопросы прошлого становятся настоящим испытанием для героев, которые вынуждены столкнуться с трудными выборами и непредсказуемыми последствиями.

Игра актеров

Великолепная игра Петра Красилова и Дарьи Поверенновой придает спектаклю особое напряжение, не оставляя никого равнодушным. А участие народной артистки России, лауреата премии Оскар Американской Киноакадемии, выдающейся актрисы Веры Алентовой превращает премьеру спектакля в настоящее театральное событие.