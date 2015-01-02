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Роковое наследство
Киноафиша Роковое наследство

Спектакль Роковое наследство

Комедия с Верой Алентовой и Сергеем Астаховым 16+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Блистательная комедия с участием любимых артистов

Жизнь учит, что за все приходится платить — деньгами, здоровьем или чем-то иным. Герой пьесы вскоре осознает, что неожиданное наследство от отца приносит не только материальные блага, но и проблемы. Вместе с собственностью он унаследовал и давние нерешенные истории, которые заставляют героев распутывать цепь событий прошлых лет.

Сюжет и развитие событий
Лихо закрученный сюжет, стремительное развитие событий — все это с самого начала увлекает зрителя и держит его внимание до самого конца. Неразрешенные вопросы прошлого становятся настоящим испытанием для героев, которые вынуждены столкнуться с трудными выборами и непредсказуемыми последствиями.

Игра актеров
Великолепная игра Петра Красилова и Дарьи Поверенновой придает спектаклю особое напряжение, не оставляя никого равнодушным. А участие народной артистки России, лауреата премии Оскар Американской Киноакадемии, выдающейся актрисы Веры Алентовой превращает премьеру спектакля в настоящее театральное событие.

Режиссер
Андрей Селиванов
В ролях
Вера Алентова
Вера Алентова
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Дарья Повереннова
Дарья Повереннова
Петр Красилов
Петр Красилов
Мария Климова

Фотографии

Роковое наследство Роковое наследство Роковое наследство Роковое наследство Роковое наследство Роковое наследство Роковое наследство Роковое наследство Роковое наследство Роковое наследство Роковое наследство Роковое наследство Роковое наследство Роковое наследство Роковое наследство Роковое наследство Роковое наследство Роковое наследство
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