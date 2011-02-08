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Малика Лапшина
Malika Lapshina
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Малика Лапшина
Малика Лапшина
Malika Lapshina
Дата рождения
8 февраля 2011
Возраст
15 лет
Знак зодиака
Водолей
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Биография Малики Лапшиной
Родилась 8 февраля 2011 года.
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Популярные фильмы
4.7
Подкидыш
(2019)
2.5
Дорога из жёлтого кирпича
(2018)
0.0
Чувство правды
(2021)
Фильмография Малики Лапшиной
Чувство правды
детектив, мини-сериал
2021, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.7
Подкидыш
Podkidysh
драма, комедия
2019, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
2.5
Дорога из жёлтого кирпича
драма, мини-сериал
2018, Россия
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Новости личной жизни Малике Лапшиной
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