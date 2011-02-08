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Малика Лапшина
Малика Лапшина Malika Lapshina
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Малика Лапшина

Malika Lapshina

Дата рождения
8 февраля 2011
Возраст
15 лет
Знак зодиака
Водолей
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Биография Малики Лапшиной

Родилась 8 февраля 2011 года. 

Популярные фильмы

Подкидыш 4.7
Подкидыш (2019)
Дорога из жёлтого кирпича 2.5
Дорога из жёлтого кирпича (2018)
Чувство правды 0.0
Чувство правды (2021)

Фильмография Малики Лапшиной

Чувство правды
Чувство правды
детектив, мини-сериал 2021, Россия
Подкидыш 4.7
Подкидыш Podkidysh
драма, комедия 2019, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Дорога из жёлтого кирпича 2.5
Дорога из жёлтого кирпича
драма, мини-сериал 2018, Россия
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Новости личной жизни Малике Лапшиной
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