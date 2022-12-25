Вот кем заменили голубоглазую прелестницу в ремейке «Подкидыша» (фото)

Публика не осталась в восторге от решения продюсеров.

Трогательная мелодрама «Подкидыш» вышла на советские экраны в 1939 году. Лента сразу же покорила зрителей доброй историей и главными героями, а в особенности высоко публика оценила игру главной героини Вероники Лебедевой. Спустя же 80 лет продюсеры решили переснять знаменитую ленту.

При подготовке фильма создатели решили оставить главную сюжетную канву неизменной. В новой интерпретации маленькая девочка Наташа тоже отправляется в самостоятельную прогулку по Москве и на пути заводит множество новых знакомств.

Главная роль в этот раз досталась уже востребованной артистке Малике Лапшиной. Девочка, несмотря на свой юный возраст, успела поучаствовать во множестве проектов, среди которых «СашаТаня», «Система», «Ученица чародея».

При этом, несмотря на большой опыт, зрители все равно не остались в восторге от работы Малики. Обсуждая картину, многие раскритиковал игру девочки, отмечая, что она вряд ли может сравниться с Лебедевой, которая стала кумиром не одного поколения.