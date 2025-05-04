1949 год. Карпаты, Западная Украина. В глухие горы забрасывают диверсанта по прозвищу Ворон — британская разведка MI6 уверена, что он их агент, готовый сеять хаос в советском тылу. Но на самом деле Ворон — лейтенант МГБ, внедренный в глубину вражеской игры. Ему удалось раздобыть важные сведения, которые могут раскрыть целую сеть иностранных шпионов на территории СССР. Однако ситуация усложняется: против него действует опытный агент, сумевший внедриться в ряды МГБ. Чтобы разоблачить предателя и разрушить преступные схемы, Ворон объединяется с давними союзниками — Ангелиной и рецидивистом по кличке Чума, уже знакомыми зрителю по первому сезону. Впереди их ждет опасная схватка, где на кону — судьба страны и их собственные жизни.