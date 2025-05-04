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Постер сериала Операция «Карпаты» 2
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Киноафиша Сериалы Операция «Карпаты» 2

Операция «Карпаты» 2 (2025 - 2025)

Operaciya «Karpaty» 2 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис Wink
Телеканал РЕН-ТВ
Продолжительность сериала 6 часов 24 минуты

О чем сериал

1949 год. Карпаты, Западная Украина. В глухие горы забрасывают диверсанта по прозвищу Ворон — британская разведка MI6 уверена, что он их агент, готовый сеять хаос в советском тылу. Но на самом деле Ворон — лейтенант МГБ, внедренный в глубину вражеской игры. Ему удалось раздобыть важные сведения, которые могут раскрыть целую сеть иностранных шпионов на территории СССР.  Однако ситуация усложняется: против него действует опытный агент, сумевший внедриться в ряды МГБ. Чтобы разоблачить предателя и разрушить преступные схемы, Ворон объединяется с давними союзниками — Ангелиной и рецидивистом по кличке Чума, уже знакомыми зрителю по первому сезону. Впереди их ждет опасная схватка, где на кону — судьба страны и их собственные жизни.

В ролях
В ролях
Владимир Верёвочкин
Владимир Верёвочкин
Александр Лойе
Александр Лойе
Алексей Гришин
Алексей Гришин
Мария Лисовая
Мария Лисовая
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова
Гела Месхи
Гела Месхи
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Рейтинг сериала

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3.8 IMDb
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Сезоны
Операция «Карпаты» 2 - Сезон 1 Сезон 1
2025, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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