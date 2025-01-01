Меню
Вредные привычки
Вредные привычки

Спектакль Вредные привычки

16+
16+

О спектакле

Звезды театра и кино в авантюрной комедии «Вредные привычки»

В рождественскую ночь трое мужчин оказываются в КПЗ за административные правонарушения. Один — за курение в неположенном месте, второй — за алкогольное опьянение, третий — за превышение скорости. Эти неожиданные и комичные обстоятельства ведут к забавным ситуациям и интригующим поворотам сюжета.

В эту ночь никто не придёт им на помощь, кроме молоденькой девушки-адвоката, которая оказывается вовсе не адвокатом. Ее истинные намерения и хитроумные схемы добавляют сюжету динамики и неожиданности.

Информация о спектакле

Спектакль поставлен по пьесе Филиппа Леллюша «Пить, курить, превышать скорость». Режиссёр — Тимофей Сополев, известный своими яркими режиссёрскими работами.

Актёрский состав

На сцене вы увидите:

  • Народного артиста РСФСР Сергея Шакурова
  • Заслуженного артиста РФ Даниила Спиваковского
  • Оскара Кучеру
  • Ольгу Филиппову / Екатерину Волкову

Продолжительность

Спектакль идет 2 часа 20 минут с антрактом, что позволит вам насладиться каждым моментом этой комедийной истории.

Когда?

Спектакль состоится 7 декабря в 19:00. Не упустите возможность провести вечер в компании увлекательного театрального представления!

Режиссер
Тимофей Сополев
В ролях
Сергей Шакуров
Сергей Шакуров
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский
Оскар Кучера
Оскар Кучера
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова
