Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Отель «Филадельфия», или Счастье ходит по пятам
Киноафиша Отель «Филадельфия», или Счастье ходит по пятам

Спектакль Отель «Филадельфия», или Счастье ходит по пятам

16+
Возраст 16+

О спектакле

Захватывающая комедия «Отель Филадельфия» в Санкт-Петербурге

«Отель Филадельфия» — это романтическая комедия, насыщенная изысканным юмором и неожиданными поворотами сюжета. Здесь искренность и женская мудрость великолепно переплетаются с комическими ситуациями. Главный герой — обаятельный женатый бизнесмен, который пытается провести время со своей новой пассией в «Отеле Филадельфия». Его легенда о том, что он отсутствует на работе и дома, кажется непробиваемой. Однако, судьба готовит сюрпризы.

Во время одной из встреч все персонажи неожиданно оказываются в одно время и в одном месте. Дальнейшие события полны неожиданных подмен и виртуозных обманов, которые ведут к настоящей любви. Спектакль наполнен смешными и трогательными моментами, заставляющими зрителей смеяться и переживать за героев.

Театр и исполнители

Спектакль поставлен театром ArtRusVek, что гарантирует высокое качество исполнения и оригинальный подход к классическому жанру. В ролях:

  • Максим Щеголев
  • Иван Стебунов
  • Глафира Тарханова
  • Максим Стоянов
  • Екатерина Волкова
  • Иван Щеголев

Длительность спектакля

Общая продолжительность спектакля составляет 120 минут. Обязательно приходите и погружайтесь в атмосферу увлекательной истории!

Обратите внимание, что состав исполняющих артистов может изменяться без предварительного уведомления.

В ролях
Максим Щеголев
Максим Щеголев
Иван Стебунов
Иван Стебунов
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
Максим Стоянов
Максим Стоянов
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше