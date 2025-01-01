Спектакль Отель «Филадельфия», или Счастье ходит по пятам

Захватывающая комедия «Отель Филадельфия» в Санкт-Петербурге

«Отель Филадельфия» — это романтическая комедия, насыщенная изысканным юмором и неожиданными поворотами сюжета. Здесь искренность и женская мудрость великолепно переплетаются с комическими ситуациями. Главный герой — обаятельный женатый бизнесмен, который пытается провести время со своей новой пассией в «Отеле Филадельфия». Его легенда о том, что он отсутствует на работе и дома, кажется непробиваемой. Однако, судьба готовит сюрпризы.

Во время одной из встреч все персонажи неожиданно оказываются в одно время и в одном месте. Дальнейшие события полны неожиданных подмен и виртуозных обманов, которые ведут к настоящей любви. Спектакль наполнен смешными и трогательными моментами, заставляющими зрителей смеяться и переживать за героев.

Театр и исполнители

Спектакль поставлен театром ArtRusVek, что гарантирует высокое качество исполнения и оригинальный подход к классическому жанру. В ролях:

Максим Щеголев

Иван Стебунов

Глафира Тарханова

Максим Стоянов

Екатерина Волкова

Иван Щеголев

Длительность спектакля

Общая продолжительность спектакля составляет 120 минут. Обязательно приходите и погружайтесь в атмосферу увлекательной истории!

Обратите внимание, что состав исполняющих артистов может изменяться без предварительного уведомления.