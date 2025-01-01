Меню
Хорошо, что выжил... Жаль, что из ума...
18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедия о судьбе и ее превратностях 

Погрузитесь в атмосферу очаровательного городка на Волге, где разворачивается действие комедии «Хорошо, что выжил... Жаль, что из ума...». Это маленькое место, подобное многим в нашей стране, становится сценой для встречи троих незнакомцев, которые оказались там не случайно.

Неожиданная судьба

На набережной уютного ресторанчика случается случайная встреча, которая перерастает в вихрь комических перипетий. Каждый из героев имеет свою историю, и со временем зритель осознаёт, что их судьбы переплетены намного глубже, чем кажется на первый взгляд.

Искромётный юмор

Это спектакль, полный неожиданных поворотов и искромётного юмора. Он рисует живую картину человеческих судьб, напоминая о том, как легко стечение обстоятельств может изменить жизнь. В ходе действия вы увидите, как открытое сердце и готовность к изменениям способны привести к несравненным результатам.

Не пропустите!

«Хорошо, что выжил... Жаль, что из ума...» приглашает зрителей не только посмеяться, но и задуматься о роли судьбы в нашей жизни. Присоединяйтесь к увлекательному путешествию, которое обещает быть не только весёлым, но и познавательным!

Режиссер
Антон Непомнящий
В ролях
Мария Берсенева
Мария Берсенева
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова
Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда
Виктор Логинов
Виктор Логинов
Сергей Сафронов
Сергей Сафронов
