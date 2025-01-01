Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Исса Рэй
Награды
Награды и номинации Иссы Рэй
Issa Rae
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Иссы Рэй
Золотой глобус 2022
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Scripted Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Лучшая комедийная роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Next Generation
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Русский ответ «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи: в «Левше» вместо Дауни-младшего — Колокольников с механической рукой
Легендарная фраза «Я вернусь», а что еще? 3 сюжетных поворота есть в каждом фильме о Терминаторе
Не такой уж Скайнет и гениальный: почему в «Терминаторе» не устранили Сару Коннор еще в детстве — в фильмах дали корявый ответ
Единственный нормальный персонаж? Не совсем. В «Сумерках» осталась открытая концовка — и всему виной отец Беллы
«Не в ужасе, а в ступоре»: ИИ назвал 5 самых переоцененных экранизаций Кинга — под раздачу попали даже «Зеленая миля» с «Оно»
8,2 млн просмотров за неделю: новый сериал стал №1 в топе Netflix — вытеснил из лидеров хит с Джудом Лоу и даже «Дом Гиннеса»
Фея-крестная из «Шрэка 2» даже не в тройке: топ-25 злодеев мультфильмов DreamWorks всех времен — от лучших к худшим
Игры с реальностью в духе Нолана: эти 5 фильмов, как и «Начало», хочется пересматривать — с первого раза все не понять
Netflix стоило остановиться: манга «Алиса в Пограничье» закончилась куда логичнее сериала — 3-й сезон явно был лишним
«Зимородку» простили, а «Щербету» — нет: 4-й сезон только начался, а на 5-ом уже ставят крест — сериал загнали в угол
Ни с Камбербэтчем, ни с Ливановым: эта история о Шерлоке такая мрачная, что экранизировать ее побоялись — реальный хоррор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667