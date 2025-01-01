Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Исса Рэй Награды

Награды и номинации Иссы Рэй

Issa Rae
Награды и номинации Иссы Рэй
Золотой глобус 2022 Золотой глобус 2022
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Scripted Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
 Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
 Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
 Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
 Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
 Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
 Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021 MTV Movie & TV Awards 2021
Лучшая комедийная роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018 MTV Movie & TV Awards 2018
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017 MTV Movie & TV Awards 2017
Next Generation
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024 Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Русский ответ «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи: в «Левше» вместо Дауни-младшего — Колокольников с механической рукой
Легендарная фраза «Я вернусь», а что еще? 3 сюжетных поворота есть в каждом фильме о Терминаторе
Не такой уж Скайнет и гениальный: почему в «Терминаторе» не устранили Сару Коннор еще в детстве — в фильмах дали корявый ответ
Единственный нормальный персонаж? Не совсем. В «Сумерках» осталась открытая концовка — и всему виной отец Беллы
«Не в ужасе, а в ступоре»: ИИ назвал 5 самых переоцененных экранизаций Кинга — под раздачу попали даже «Зеленая миля» с «Оно»
8,2 млн просмотров за неделю: новый сериал стал №1 в топе Netflix — вытеснил из лидеров хит с Джудом Лоу и даже «Дом Гиннеса»
Фея-крестная из «Шрэка 2» даже не в тройке: топ-25 злодеев мультфильмов DreamWorks всех времен — от лучших к худшим
Игры с реальностью в духе Нолана: эти 5 фильмов, как и «Начало», хочется пересматривать — с первого раза все не понять
Netflix стоило остановиться: манга «Алиса в Пограничье» закончилась куда логичнее сериала — 3-й сезон явно был лишним
«Зимородку» простили, а «Щербету» — нет: 4-й сезон только начался, а на 5-ом уже ставят крест — сериал загнали в угол
Ни с Камбербэтчем, ни с Ливановым: эта история о Шерлоке такая мрачная, что экранизировать ее побоялись — реальный хоррор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше