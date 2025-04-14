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Киноафиша Сериалы Про это самое

Про это самое (2025 - …)

Pro eto samoe 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал ТНТ
Стрим-сервис Premier
Продолжительность сериала 3 часа 12 минут

О чем сериал

Комедийный сериал «Про это самое» рассказывает о непростом профессиональном пути молодого сексолога в глухом российском поселении. Митю отправляли учиться в Петербург на медицинский факультет, что называется, всем селом. Его возвращения для работы в местной больнице ждали все окрестные бабушки. Но начинающий врач шокировал семью и соседей своей необычной специализацией: он стал не хирургом или стоматологом, а психологом по вопросам интимной жизни… и приехал снимать с родной деревни устаревшие табу.

Про это самое - трейлер первого сезона
Про это самое  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Денис Власенко
Денис Власенко
Александр Ильин
Александр Ильин
Сергей Степин
Сергей Степин
Олег Гаас
Олег Гаас
Василий Седых
Василий Седых
Валерия Репина
Валерия Репина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Сезоны
Про это самое - Сезон 1 Сезон 1
2025, 8 эпизодов
 
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