Комедийный сериал «Про это самое» рассказывает о непростом профессиональном пути молодого сексолога в глухом российском поселении. Митю отправляли учиться в Петербург на медицинский факультет, что называется, всем селом. Его возвращения для работы в местной больнице ждали все окрестные бабушки. Но начинающий врач шокировал семью и соседей своей необычной специализацией: он стал не хирургом или стоматологом, а психологом по вопросам интимной жизни… и приехал снимать с родной деревни устаревшие табу.