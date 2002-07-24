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Мария Мельникова
Мария Мельникова Maria Melnikova
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Мария Мельникова

Maria Melnikova

Дата рождения
24 июля 2002
Возраст
24 года
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр

Биография Марии Мельниковой

Родилась 24 июля 2002 года. Санкт-Петербург, Россия.

Популярные фильмы

Агата и сыск. Выгодный риск 7.7
Агата и сыск. Выгодный риск (2023)
Физфак 6.0
Физфак (2022)
Агата и сыск. Королева брильянтов 5.6
Агата и сыск. Королева брильянтов (2019)

Фильмография Марии Мельниковой

Агата и сыск. Выгодный риск 7.7
Агата и сыск. Выгодный риск Agata i sysk. Vygodnyy risk
детектив 2023, Россия
Смотреть трейлер
Физфак 6
Физфак Fizfak
триллер 2022, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Агата и сыск. Королева брильянтов 5.6
Агата и сыск. Королева брильянтов
детектив, мини-сериал 2019, Россия
Спасти Ленинград 5.3
Спасти Ленинград Spasti Leningrad
драма, исторический 2019, Россия
Смотреть трейлер
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Новости о Марии Мельниковой
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