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Мария Мельникова
Maria Melnikova
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Мария Мельникова
Мария Мельникова
Maria Melnikova
Дата рождения
24 июля 2002
Возраст
24 года
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Биография Марии Мельниковой
Родилась 24 июля 2002 года. Санкт-Петербург, Россия.
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Популярные фильмы
7.7
Агата и сыск. Выгодный риск
(2023)
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Физфак
(2022)
5.6
Агата и сыск. Королева брильянтов
(2019)
Фильмография Марии Мельниковой
7.7
Агата и сыск. Выгодный риск
Agata i sysk. Vygodnyy risk
детектив
2023, Россия
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6
Физфак
Fizfak
триллер
2022, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
5.6
Агата и сыск. Королева брильянтов
детектив, мини-сериал
2019, Россия
5.3
Спасти Ленинград
Spasti Leningrad
драма, исторический
2019, Россия
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Новости о Марии Мельниковой
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