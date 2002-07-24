Maria Melnikova

Menu
Date of Birth
24 July 2002
Age
23 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Thriller heroine, Dramatic actress
Popular Films
7.5
Agata i sysk. Vygodnyy risk
(2023)
5.9
Fizfak
(2022)
5.3
Saving Leningrad
(2019)
Filmography
Actress
4
7.5
Agata i sysk. Vygodnyy risk
Agata i sysk. Vygodnyy risk
Detective
2023, Russia
Watch trailer
5.9
Fizfak
Fizfak
Thriller
2022, Russia
Watch trailer
5.1
Agata i sysk. Koroleva bril'yantov
Detective
2019, Russia
5.3
Saving Leningrad
Spasti Leningrad
Drama, History
2019, Russia
Watch trailer
