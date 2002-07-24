Menu
Maria Melnikova
Date of Birth
24 July 2002
Age
23 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Thriller heroine, Dramatic actress

Popular Films

Agata i sysk. Vygodnyy risk 7.5
Agata i sysk. Vygodnyy risk (2023)
Fizfak 5.9
Fizfak (2022)
Saving Leningrad 5.3
Saving Leningrad (2019)

Filmography

Genre
Year
Agata i sysk. Vygodnyy risk 7.5
Agata i sysk. Vygodnyy risk
Detective 2023, Russia
Fizfak 5.9
Fizfak
Thriller 2022, Russia
Agata i sysk. Koroleva bril'yantov 5.1
Agata i sysk. Koroleva bril'yantov
Detective 2019, Russia
Saving Leningrad 5.3
Saving Leningrad
Drama, History 2019, Russia
