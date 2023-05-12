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Киноафиша Новости Летишиа Райт находит врага и союзника в лице Джейми Белла в трейлере вестерна «В окружении»

Летишиа Райт находит врага и союзника в лице Джейми Белла в трейлере вестерна «В окружении»

12 мая 2023 17:00
Летишиа Райт находит врага и союзника в лице Джейми Белла в трейлере вестерна «В окружении»

Этот фильм стал последним проектом покойного Майкла Кеннета Уильямса.

Студия MGM выпустила дебютный трейлер остросюжетного вестерна «В окружении», главные роли в котором сыграли звезда киновселенной Marvel Летишиа Райт и Джейми Белл («Рокетмен»). Также в картине сыграл Майкл Кеннет Уильямс («Прослушка»), для которого этот фильм стал последним в жизни.

Действие развернется спустя пять лет после завершения Гражданской войны. Несмотря на мирное время, бывшие рабы по-прежнему во многих уголках страны являются изгоями. В центре повествования окажется освобожденная женщина Мо Вашингтон (Райт), которая ранее воевала в Буффало. В надежде на светлое будущее он облачается в мужскую одежду и отправляется на Запад, однако ее дилижанс захватывает банда разбойников с большой дороги во главе с легендарным Томми Уолшем (Белл). В дальнейшем грабитель оказывается в плену, а Мо поручают стеречь его, пока не прибудет подмога. Оказавшись с Уолшем наедине посреди пустоши, героиня вскоре приходит к осознанию, что у нее гораздо больше общего с бандитом, нежели с окружающими.

Режиссером фильма выступил Энтони Мэндлер («Монстр»). Сценарий написал Джастин Томас. В остальной актерский состав вошли Джеффри Донован, Бретт Гельман, Кит Джардин, Татанка Минс, Питер Дисет, Эрик Тиде и Люче Рэйнс.

Цифровой релиз «В окружении» состоится 20 июня.

Фото: MGM
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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