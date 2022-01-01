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Наргес Рашиди
Наргес Рашиди
Narges Rashidi
О персоне
Фильмография
Наргес Рашиди
Narges Rashidi
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Дата рождения
21 марта 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Хорремабад, Иран
Рост
173 см
Биография Наргес Рашиди
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Фильмография Наргес Рашиди
Tigermilch
драма, комедия
2017, Германия
5.0
В тени
драма, ужасы
2016, Великобритания
6.0
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