«Опустошение»: Рецензия Киноафиши

Угрюмый детектив стоит перед изрешеченным пулями телом, похожем на набитую свинцом игрушку. Разделяет их только стеклянный столик, залитый странной смесью, в равных пропорциях состоящей из кокаина и крови. Из этого образа, порожденного горячечной фантазией Гарета Эванса, выросло «Опустошение» — история о немногословном Уокере (Том Харди), том самом детективе из видения режиссера, который с помощью кулаков, пистолетов, ножей, рыбных крючков и всего, что подвернется под руку, прокладывает себе путь к искуплению.

В коротком исповедальном прологе к основному действу Уокер делится досужими сентенциями о том, как неправильный выбор лишает тебя того, ради чего ты на него идешь. Чуть позже мы поймем, о чем это герой Харди. Серия флешбэков и диалогов с бывшей женой раскрывает, что он с еще несколькими детективами — Винсом (Тимоти Олифант), Кортесом (Серхат Метин), Джейком (Ричард Хэррингтон) и Хэйсом (Гордон Александр) — грабил наркоторговцев. Все ради спасения отца жены, которая, узнав о делишках Уокера, ушла от него, забрав с собой дочурку.

Эванс, как видно, использует в «Опустошении» нехитрую колоду сюжетных тегов, которую опробовал еще в прославившей его ураганной дилогии «Рейд» — кровь, наркотики, копы и семья (в незаметном фолк-хорроре «Апостол» он исключил из этой тетрады копов). Правда, в сюжете нового фильма расклад получился куда более запутанным и витиеватым.

Бывшие сообщники Уокера в самом начале преследуют грузовик со спрятанными в стиральных машинах наркотиками. Его похитил Чарли (Джастин Корнвэлл) и его банда незадачливых воришек. Во время погони стиральная машина влетает в одну из полицейских машин. Кортес попадает в больницу, а грабители сбегают. Чарли привозит украденные наркотики молодому боссу китайской триады Цую (Джереми Ан Джонc), который оказывается тем самым трупом из изначального видения Эванса.

Во время передачи товара на логово Цуя нападают трое неизвестных в масках, оставляя после себя кровавое побоище. Подозрение полиции и мстительной маменьки Цуя (Ео Яннянн) падает на Чарли и его подружку Мию (Келин Сепульведа), которые успели сбежать с места бойни. На них объявляют охоту, к которой присоединяются Винс и его команда, подгоняемый местью за Кортеса. Но и это еще не все.

Чарли оказывается сыном скользкого короля недвижимости и кандидата в мэры Лоуренса Бомонта (Форест Уитакер), которому Уокер помог избежать судебного преследования в обмен на молчание — политик каким-то образом прознал о прошлых проделках полицейского. Уокер договаривается спасти Чарли, чтобы рассчитаться с Бомонтом и разделаться с прошлым. Его верным оруженосцем становится молодая патрульная Элли (Джесси Мей Ли).

Все это проговаривается скороговоркой как бы между делом — сюжет для Эванса по традиции глубоко вторичен (за исключением «Апостола). Персонажи «Опустошения» последовательно архетипичны для жанров криминального боевика/полицейского нуара (продажный коп, скользкий политик, новобранец) и выглядят рельефными только благодаря сплоченной работе сильного актерского состава.

Зато Эванс бесконечно находчив в изобретении способов убийств. Еще в «Рейде» он проявил себя как поклонник стильных гонконгских боевиков, поставленных Джоном Ву и Джонни То, и в «Опустошении» подтверждает статус одного из главных их наследников. Камера его постоянного оператора Мэтта Флэннери не знает покоя, а монтажеры Сара Джонс и Мэтт Платтс-Миллс придают ее постоянному движению форму и ритм. Фильм отменно работает как увлекательный монтаж убийственных аттракционов, сокративший кинематографическое население Китая, кажется, на четверть.

«Опустошение» добавило в список референсов еще и классику Нового Голливуда — «В упор» Джона Бурмена, «Вора» Майкла Манна и «Французского связного» Уильяма Фридкина. Кажется, не вполне оправданно. Мир «Опустошения», залитый светом CGI-графики, а не неоновых вывесок, напоминает Готэм, комиксовую версию Нью-Йорка. Причем визуально он ближе не к трилогии Нолана или к недавнему «Пингвину», а к неонуарным декорациям серии игр про Аркхем. Морозный «Готэм», в котором обитает Уокер, атмосферен, хоть и несколько мультяшен. Кажется, годы работы над фильмами про Детстроука и Темную Лиги справедливости не прошли бесследно.

Если не считать нескольких коротких пауз для дозаправки, «Опустошение» проносится перед глазами с огромной скоростью аки грузовик, нагруженный кокаиновыми стиральными машинами, из которого вылетает не бытовая техника, а тела, причем иногда по частям. На пиру ультранасилия, где зрителям разливают кроваво-газированный шипучий напиток, нет времени вглядываться в лицо очередного несчастного, корчащегося в предсмертных муках. Эвансу, как, вероятно, и зрителю, никого не жалко.