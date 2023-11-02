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Киноафиша Новости Евгения Громова открывает себя через сексуальные ролевые игры в трейлере сериала «Госпожа»

Евгения Громова открывает себя через сексуальные ролевые игры в трейлере сериала «Госпожа»

2 ноября 2023 15:41
Евгения Громова открывает себя через сексуальные ролевые игры в трейлере сериала «Госпожа»

Главную мужскую роль исполнил Никита Ефремов.

Онлайн-кинотеатр «Иви» представил тизер-трейлер сериала «Госпожа», повествующего о застенчивой соцработнице, которая открывает для себя мир интимных ролевых игр.

Главная героиня — робкая и во всех смыслах скованная социальная работница Маруся (Евгения Громова), которая из-за необходимости вернуть огромный денежный долг матери устраивается работать доминатрикс в нестандартном публичном доме. Неожиданно эта перемена позволяет Марусе по-новому посмотреть на саму себя. Девушка открывает в себе потенциал, о котором она даже не подозревала, начиная доминировать не только в сексе, но и в жизни.

Сериал представляет собой комедийную драму, которая сочетается с мелодрамой и эротикой. Создатели отмечают, что за фривольным и легкомысленным сюжетом стоит сильная история эмансипации личности, скидывающей с себя оковы угнетающих запретов и былых травм.

Сценарий написала Екатерина Мавроматис, режиссерское кресло проекта занимает Юлия Трофимова. В основной актерский состав вместе с Громовой вошли Никита Ефремов, Дмитрий Лысенков, Сабина Ахмедова, Алексей Розин, Павел Ворожцов, Ольга Тумайкина.

Премьера состоится в этом году, но точная дата пока не объявлена.

Фото: Онлайн-кинотеатр «Иви»
Елена Королева
Елена Королева
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