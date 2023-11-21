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Робкая девушка превращается в доминатрикс в трейлере сериала «Госпожа»

21 ноября 2023 16:35
Робкая девушка превращается в доминатрикс в трейлере сериала «Госпожа»

Премьера уже на следующей неделе.

Онлайн-кинотеатр «Иви» выпустил новый трейлер и объявил дату премьеры многосерийного драмеди с элементами эротики «Госпожа». В главных ролях — Евгения Громова и Никита Ефремов. Восьмисерийное шоу стартует на стриминге 30 ноября.

Сериал повествует о застенчивой социальной работнице Марусе (Громова), которая решает устроиться на работу в необычный публичный дом, чтобы выплатить огромные долги своей матери. В трейлере показано, как Маша сталкивается с суровыми коллекторами, которые нагрянули домой к ее матери, после чего девушка отправляется в заведение, где предоставляются сексуальные услуги. Там она знакомится с держателем борделя (Алексей Розин) и опытной девушкой (Сабина Ахмедова), которая становится ее наставницей, обучая говорить низким томным голосом.

Специфика новой работы Маши заключается в том, чтобы в рамках эротических игр доминировать над мужчинами. Неожиданно Маша начинает раскрепощаться и открывать саму себя с новой стороны, что оказывает влияние на ее реальную жизнь. Также она заводит отношения с одним из своих клиентов (Ефремов).

В актерском составе также задействованы Дмитрий Лысенков, Павел Ворожцов, Ольга Тумайкина, Мария Голубкина, Дмитрий Журавлев, Елена Николаева и другие. Режиссером выступает Юлия Трофимова, сценарий написала Екатерина Мавроматис.

Фото: Онлайн-кинотеатр «Иви»
Елена Королева
Елена Королева
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