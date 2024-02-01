Взлететь на самый верх, чтобы потом опуститься на дно и, оттолкнувшись, воспарить еще выше — так можно описать невероятную актерскую карьеру Роберта Дауни-младшего. Он прославился еще ребенком, но на самом пике не смог справиться с последствиями славы. После ряда скандалов, связанных с наркотической зависимостью и тюремным сроком за хранение оружия, Голливуд отвернулся от актера. Роберта перестали приглашать на съемки, хотя еще недавно его называли «Самым многообещающим молодым актером». Всё изменила любовь. Встреча со Сьюзан Левин дала силы Дауни-младшему подняться и победить. И снова он — яркий, обаятельный, харизматичный — блистает на афишах и красных дорожках!