Постер фильма Роберт Дауни-младший: Невероятная высота
1 постер
Киноафиша Фильмы Роберт Дауни-младший: Невероятная высота

Роберт Дауни-младший: Невероятная высота

Robert Downey Jr: High Altitude 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Взлететь на самый верх, чтобы потом опуститься на дно и, оттолкнувшись, воспарить еще выше — так можно описать невероятную актерскую карьеру Роберта Дауни-младшего. Он прославился еще ребенком, но на самом пике не смог справиться с последствиями славы. После ряда скандалов, связанных с наркотической зависимостью и тюремным сроком за хранение оружия, Голливуд отвернулся от актера. Роберта перестали приглашать на съемки, хотя еще недавно его называли «Самым многообещающим молодым актером». Всё изменила любовь. Встреча со Сьюзан Левин дала силы Дауни-младшему подняться и победить. И снова он — яркий, обаятельный, харизматичный — блистает на афишах и красных дорожках!

Страна Великобритания
Продолжительность 54 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 1 февраля 2024
Дата выхода
1 февраля 2024 США
Бюджет 100 000 GBP
Производство Entertain Me Productions
Другие названия
Robert Downey Jr: High Altitude
Режиссер
Jake Hickman
В ролях
Джимми Киммел
Джимми Киммел
Опра Уинфри
Опра Уинфри
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Роберт Дауни-младший: Невероятная высота - смотреть в онлайн-кинотеатре

Роберт Дауни-младший: Невероятная высота

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
