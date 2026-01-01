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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Джимми Киммел
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Награды и номинации Джимми Киммела
Jimmy Kimmel
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Награды и номинации Джимми Киммела
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Variety Special (Live)
Победитель
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Talk Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Variety Special (Live)
Победитель
Outstanding Variety Special (Live)
Победитель
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Outstanding Short Form Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Variety Special (Live)
Победитель
Outstanding Variety Special (Live)
Победитель
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Outstanding Host for a Game Show
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Variety Special (Live)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Outstanding Variety Special (Live)
Номинант
Outstanding Variety Special (Live)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Outstanding Variety Special (Live)
Номинант
Outstanding Variety Special (Live)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Outstanding Special Class Program
Номинант
Outstanding Special Class Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Лучшее разговорное варьете
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Variety Series
Номинант
Outstanding Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Variety Series
Номинант
Outstanding Variety Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Variety Series
Номинант
Outstanding Variety Series
Номинант
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