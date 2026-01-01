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Киноафиша Фильмы Мальчики видят это иначе, чем девочки

Мальчики видят это иначе, чем девочки

, 2026
Kluci to vidí jinak nez holky
Чехия / комедия

В ролях

Дениса Барешова
Марта Иссова
Марта Иссова
Анна Каменикова
Jan Nedbal
Вацлав Неужил
Ярослав Плесл
Ярослав Плесл
Vojtech Vodochodský
Sophia Strunga
Режиссер Давид Ондричек
Сценарист Давид Ондричек
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Чехия
Год выпуска 2026
Другие названия
Kluci to vidí jinak nez holky

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
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