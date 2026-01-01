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Мальчики видят это иначе, чем девочки
Мальчики видят это иначе, чем девочки
, 2026
Kluci to vidí jinak nez holky
Чехия / комедия
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Дениса Барешова
Марта Иссова
Анна Каменикова
Jan Nedbal
Вацлав Неужил
Ярослав Плесл
Vojtech Vodochodský
Sophia Strunga
Режиссер
Давид Ондричек
Сценарист
Давид Ондричек
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Чехия
Год выпуска
2026
Другие названия
Kluci to vidí jinak nez holky
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