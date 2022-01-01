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Игорь Гузун
Игорь Гузун
О персоне
Фильмография
Игорь Гузун
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Дата рождения
30 мая 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Близнецы
Биография Игоря Гузун
Родился 30 мая 1960 года. Молдавия.
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Фильмография Игоря Гузун
Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика
комедия
2018, Россия
3.0
Двенадцатая осень
боевик
2001, Россия
3.0
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