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Нелли Савиченко Nelė Savičenko
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Нелли Савиченко

Nelė Savičenko

Дата рождения
1 декабря 1957
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Стрелец
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Голос травы. Чудо в краю забвенья 7.4
Голос травы. Чудо в краю забвенья (1992)
Полнометражный фильм о жизни 7.3
Полнометражный фильм о жизни (2021)
Богач, бедняк 7.2
Богач, бедняк (1982)

Фильмография Нелли Савиченко

Полнометражный фильм о жизни 7.3
Полнометражный фильм о жизни A Feature Film About Life
комедия, драма 2021, Литва / США
Я в порядке, спасибо 7.1
Я в порядке, спасибо I Am Fine, Thanks
драма 2021, Литва
Лето Сангали 6.4
Лето Сангали Sangaïlé
драма 2015, Литва / Франция / Нидерланды
Сладкое прощание Веры 3.7
Сладкое прощание Веры Sladkoe proshchanie Very
драма 2015, Беларусь
Онлайн
По пути 6.7
По пути Pakeliui
драма 2014, Литва
Ермоловы 4.1
Ермоловы
драма, мелодрама 2008, Россия
Голос травы. Чудо в краю забвенья 7.4
Голос травы. Чудо в краю забвенья Golos travy
фэнтези, драма 1992, Украина
Дамский портной 7.1
Дамский портной Damskiy portnoy
драма 1990, СССР
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