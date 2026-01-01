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Фильмография
Нелли Савиченко
Nelė Savičenko
Киноафиша
Персоны
Нелли Савиченко
Нелли Савиченко
Nelė Savičenko
Дата рождения
1 декабря 1957
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Стрелец
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.4
Голос травы. Чудо в краю забвенья
(1992)
7.3
Полнометражный фильм о жизни
(2021)
7.2
Богач, бедняк
(1982)
Фильмография Нелли Савиченко
7.3
Полнометражный фильм о жизни
A Feature Film About Life
комедия, драма
2021, Литва / США
7.1
Я в порядке, спасибо
I Am Fine, Thanks
драма
2021, Литва
6.4
Лето Сангали
Sangaïlé
драма
2015, Литва / Франция / Нидерланды
3.7
Сладкое прощание Веры
Sladkoe proshchanie Very
драма
2015, Беларусь
Онлайн
6.7
По пути
Pakeliui
драма
2014, Литва
4.1
Ермоловы
драма, мелодрама
2008, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.4
Голос травы. Чудо в краю забвенья
Golos travy
фэнтези, драма
1992, Украина
7.1
Дамский портной
Damskiy portnoy
драма
1990, СССР
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