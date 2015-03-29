Лето Сангали, 2015

Сангайле, семнадцатилетняя девушка, восхищённая акробатическими полётами, но не смеющая об этом даже мечтать. Во время каникул на празднике авиации она знакомится со своей ровесницей Аусте, которая полная её противоположность. Аусте радуется жизни и делает всё для осуществления своей мечты. Аусте уговаривает Сангайле решиться на полёт, но первая попытка становится кошмаром. Сангайле совсем разочаровывается в себе, Аусте и дальше верит в неё. Сангайле придётся ещё пережить боль и приблизиться к опасной черте, пока она наконец поверит в себя…