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Лето Сангали
Киноафиша Фильмы Лето Сангали
Sangaïlé

Лето Сангали, 2015

2015 / Литва / Франция / Нидерланды
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Сангайле, семнадцатилетняя девушка, восхищённая акробатическими полётами, но не смеющая об этом даже мечтать. Во время каникул на празднике авиации она знакомится со своей ровесницей Аусте, которая полная её противоположность. Аусте радуется жизни и делает всё для осуществления своей мечты. Аусте уговаривает Сангайле решиться на полёт, но первая попытка становится кошмаром. Сангайле совсем разочаровывается в себе, Аусте и дальше верит в неё. Сангайле придётся ещё пережить боль и приблизиться к опасной черте, пока она наконец поверит в себя…

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 29 марта 2015
Режиссер
Аланте Кавайте
В ролях
Юлия Степонайтите
Айсте Диржюте
Айсте Диржюте
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лето Сангали 2 постера
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