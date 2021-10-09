Я в порядке, спасибо, 2021

В ролях
Донатас Шимукаускас
Karolis
Valerijus Jevsejevas
Worker
Довиле Кундротайте
Emilija
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Эрнестас Янкаускас
Сценарист
Эрнестас Янкаускас, Габия Сиурблите, Birute Kapustinskaite
Композитор
Mindaugas Urbaitis
Детали фильма
Страна
Литва
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2021
Премьера в мире
9 октября 2021
Сборы в мире
$27 118
Производство
Dansu Films, I Glow Productions
Другие названия
Man viskas gerai, I Am Fine, Thanks, Wszystko dobrze, dziękuję, Со Мной Всё Хорошо, Я в порядке, спасибо