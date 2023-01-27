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Я в порядке, спасибо
I Am Fine, Thanks
Я в порядке, спасибо, 2021
2021 / Литва
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Жанр:
драма
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Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2021
Премьера в мире
27 января 2023
Режиссер
Эрнестас Янкаускас
В ролях
Габия Сиурблите
Нелли Савиченко
Андрюс Паулавичюс
Донатас Шимукаускас
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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