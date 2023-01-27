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Я в порядке, спасибо, 2021

2021 / Литва
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Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 27 января 2023
Режиссер
Эрнестас Янкаускас
В ролях
Габия Сиурблите
Нелли Савиченко
Андрюс Паулавичюс
Андрюс Паулавичюс
Донатас Шимукаускас
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Я в порядке, спасибо 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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