Я в порядке, спасибо, 2021

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о выходе в прокат Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 2021 Премьера в мире 27 января 2023 Режиссер Эрнестас Янкаускас В ролях Габия Сиурблите Нелли Савиченко Андрюс Паулавичюс Донатас Шимукаускас Все актеры и съемочная группа 1 постер

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