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Постер фильма Я в порядке, спасибо
7.1
Киноафиша Фильмы Я в порядке, спасибо
7.1

Я в порядке, спасибо

, 2021
I Am Fine, Thanks
Литва / драма / 18+
Постер фильма Я в порядке, спасибо
7.1

О фильме

Харизматичный нейробиолог Мария возвращается домой после двух месяцев лечения от тревоги и панических атак.

В ролях

Габия Сиурблите
Marija
Нелли Савиченко
Mother
Андрюс Паулавичюс
Андрюс Паулавичюс
Paulius
Донатас Шимукаускас
Karolis
Mija di Marco
Anele
Мариу Репшис
Julius
Gytis Ivanauskas
Juozas
Valerijus Jevsejevas
Worker
Elvinas Juodkazis
Simas
Довиле Кундротайте
Emilija
Режиссер Эрнестас Янкаускас
Сценарист Эрнестас Янкаускас, Габия Сиурблите, Birute Kapustinskaite
Композитор Mindaugas Urbaitis
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Литва
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 9 октября 2021
Дата выхода
27 января 2023 Литва N13
Сборы в мире $27 118
Производство Dansu Films, I Glow Productions
Другие названия
Man viskas gerai, I Am Fine, Thanks, Wszystko dobrze, dziękuję, Со Мной Всё Хорошо, Я в порядке, спасибо

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 8 декабря 2022

Отзывы о фильме

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