Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Отзвуки прошлого" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Ермоловы
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Ермоловы

Ермоловы (2008 - 2008)

Ермоловы 16+
Год выпуска 2008
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Продолжительность сериала 23 часа 28 минут
О чем сериал

Преуспевающий предприниматель Сергей Ермолов мчится на машине в Москву, чтобы поскорее увидеть любимую жену и сына. Неожиданная встреча с инфернальной красавицей-художницей Амалией и ее восьмилетней дочерью Марусей круто меняет всю его жизнь. Сергей понимает, что его страсть – это наваждение, но не в силах устоять – чары Амалии слишком велики. Жена Сергея, Анна, не хочет расставаться с мужем. Восемь лет длится этот семейный морок.Мать Сергея Антонина полностью на стороне невестки. Вдвоем с ней они пытаются разобраться в истории семьи, как только понимают, что истоки происходящего сейчас связаны с прошлым: «Наша кровь старше нас». Расследование приводит Анну в Италию, где она находит дневник Аси, первой жены деда Сергея, и события прошлого обретают зримую реальность.

В ролях
В ролях
Ада Роговцева
Ада Роговцева
Анна Большова
Александр Яцко
Александр Яцко
Александр Сигуев
Александр Сигуев
Елена Захарова
Елена Захарова
Евгения Бордзиловская
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ермоловы - Сезон 1 Сезон 1
2008, 32 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши