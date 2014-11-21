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По пути
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По пути, 2014

2014 / Литва
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
Когда-то на пике популярности собиравший полные залы слушателей, певец Панкас сегодня никому не интересен. Из-за злоупотребления алкоголем и наркотиков за несколько лет он достиг дна и теперь выступает в домах культуры маленьких литовских городков и деревень, где приезд любого артиста для местных жителей - праздник. После очередного концерта в опьянении Панкас залезает на сцену и проводит ночь за кулисами. Утром он открывает глаза и видит рядом с ним сидящую маленькую девочку, которая пристально смотрит на него. К большому удивлению Панкаса девочка говорит, что она его дочь. Хотя Панкас воспринимает это как неудачную шутку, но по стечению обстоятельств эти двое вместе отправятся в дорогу, которая не только навсегда изменит судьбы этих двух потерянных душ, но и заставит по-новому оценить жизнь, обрести радость и близких людей.
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 21 ноября 2014
Возраст 16+
Режиссер
Ричардас Марцинкус
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма По пути 1 постер
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