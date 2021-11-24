Полнометражный фильм о жизни, 2021

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о выходе в прокат 7.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5 Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 2021 Премьера в мире 24 ноября 2021 Режиссер Довиле Сарутите В ролях Агне Мисюнайте Нелли Савиченко Кестутис Якстас Инга Маскарина Ромуальдас Лавринович Все актеры и съемочная группа 1 постер

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