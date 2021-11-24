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7.3
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Полнометражный фильм о жизни
7.3
Полнометражный фильм о жизни
, 2021
A Feature Film About Life
Литва, США / комедия, драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
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7.3
В ролях
Агне Мисюнайте
Dovile
Нелли Савиченко
Dovile's Mom
Кестутис Якстас
Tadas
Инга Маскарина
Zita
Ромуальдас Лавринович
Vladislavas
Лайма Акстинайте
Milda
Альдона Янушаускайте
Baba
Шарунас Пуйдокас
Uncle Arturas
Вайдотас Мартинайтис
Priest
Robertas Aleksaitis
Restaurant Owner Arvydas
Режиссер
Довиле Сарутите
Сценарист
Довиле Сарутите
,
Титас Лауцюс
Композитор
Vytautas Rasimavicius
,
Viktoras Vaupsas
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Литва / США
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2021
Премьера в мире
24 ноября 2021
Дата выхода
25 ноября 2022
Литва
N13
24 ноября 2021
Румыния
15
Сборы в мире
$10 964
Производство
Студия Ульяны Ким
Другие названия
A Feature Film About Life, Feature Film About Life, Film fabularny o życiu, Hayat Üzerine Bir Film, Ilgo Metro Filmas Apie Gyvenimą, Mängufilm elust, Una película sobre la vida
Еще
Рейтинг фильма
7.3
Оцените
10
голосов
7.1
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 17 ноября 2022
Отзывы о фильме
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