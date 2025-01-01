Меню
Киноафиша Персоны Миккель Боэ Фёльсгор Награды

Награды и номинации Миккеля Боэ Фёльсгора

Mikkel Boe Følsgaard
Награды и номинации Миккеля Боэ Фёльсгора
Берлинале 2013 Берлинале 2013
EFP Падающая звезда
Победитель
Берлинале 2012 Берлинале 2012
Лучший актер
Победитель
