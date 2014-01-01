Сериал «Наследие» – это датская драма о семейных тайнах и борьбе за наследство. В Копенгагене неожиданно умирает пожилая художница Вероника Гроннегард – признанная знаменитость и обладательница немалого состояния. У нее остаются многочисленные дети и племянники, претендующие на наследство. Однако завещание ставит крест на всех их далекоидущих планах: старушка оставила свой особняк и картины некой бедной цветочнице Сигне Ларсен. Выясняется, что у художницы была еще одна дочь, от которой она отказалась в младенчестве.