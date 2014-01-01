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Постер сериала Наследие
Постер сериала Наследие
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Наследие

Наследие (2014 - 2017)

Arvingerne 18+
Год выпуска 2014
Страна Дания
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 55 минут
Телеканал DR1
Продолжительность сериала 23 часа 50 минут

О чем сериал

Сериал «Наследие» – это датская драма о семейных тайнах и борьбе за наследство. В Копенгагене неожиданно умирает пожилая художница Вероника Гроннегард – признанная знаменитость и обладательница немалого состояния. У нее остаются многочисленные дети и племянники, претендующие на наследство. Однако завещание ставит крест на всех их далекоидущих планах: старушка оставила свой особняк и картины некой бедной цветочнице Сигне Ларсен. Выясняется, что у художницы была еще одна дочь, от которой она отказалась в младенчестве.

В ролях
В ролях
Трине Дюрхольм
Трине Дюрхольм
Йенс Йорген Споттаг
Петер Хессе Овергаард
Тронд Эспен Сейм
Еспер Кристенсен
Лене Мария Кристенсен
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Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Наследие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 10 эпизодов
 
Наследие - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 7 эпизодов
 
Наследие - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 9 эпизодов
 
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