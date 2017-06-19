«Через воды»: Рецензия Киноафиши

Берег спасения

До 1943 года нацисты не трогали евреев в Дании, и джазовый музыкант Арне Иткин (Давид Денсик) не верил, что ситуация может измениться. Успокаивая жену Мириам (Даница Чурчич), он самозабвенно проговаривал, что Дания не Польша, и им ничего не угрожает. В планах у музыканта была запись новой пластинки на студии, и уезжать из Копенгагена он не собирался. Арне потратил крупную сумму денег на новую гитару и был не готов к тратам, связанным с бегством из страны. Семья Иткин чудом спаслась во время обыска и стала искать способ переправиться в Швецию. На помощь ищущим спасения пришли жители прибрежного городка Гиллелайе, но смелый план был жестко подкорректирован действительностью: обыски и человеческий фактор шли рука об руку.

Кадр из фильма «Через воды»

Для Николо Донато «Через воды» – проект, должно быть, глубоко личный: его дедушка Нильс Берге был одним из членов Сопротивления и активно участвовал в организации переправы евреев в Швецию. В фильме Нильса сыграл Якоб Седергрен, а его жену Катрине – Лаура Бро. Внимание режиссера в ленте расфокусировано: «Через воды» не исчерпывается историей одной семьи. Донато стремится, пусть даже порой достаточно бегло и урывками, показать не только Мириам, Арне и их шестилетнего сына Якоба (Anton Dalgård Guleryüz), но и других евреев, бегущих в Швецию, а главное – жителей Гиллелайе: и тех, кто рисковал своими жизнями ради незнакомцев, и тех, кто пытался разбогатеть на чужом горе.

Кадр из фильма «Через воды»

«Через воды» умалчивает о мотивах сопротивленцев и не показывает истории перерождения или мук нравственного выбора. Спасать или не спасать других людей – в фильме вопрос порядочности, а не мучительного выбора между собственным благополучием и страданиями толпы незнакомцев. Упор на порядочность делает местный священник (Ларс Брюгманн), призывая с кафедры открыто против власти не выступать и быть законопослушными гражданами, но, если в дверь постучат с просьбой о помощи, приютить. Поэтому у Донато выходит так, что изначально нравственно слабый персонаж его фильма не изменяется к концу истории – волшебного перерождения не происходит, и нечувствительный к отчаянью других людей от упреков спящей совести терзаний не испытывает, зато отвергается теми, кто не смог спокойно смотреть на происходящее в Дании. Этот раскол общества Донато усматривает и внутри одной семьи – семьи своего деда, а значит, и в своей персональной истории.

Кадр из фильма «Через воды»

Стремление показать как можно больше людей, вовлеченных в переправу через пролив, приводит к тому, что противопоставление «жертвы – гонители» в «Через воды» совмещается с еще одним нравственным конфликтом, в котором слабость и отчаянье сталкиваются с выдержкой и отказом допустить убийство, пусть даже цена чужой жизни в мгновение ока может обернуться для тебя смертью. Неспособных выстоять перед лицом опасности Донато видит не только среди жителей Гиллелайе, но и среди евреев. Один из случайных знакомых семьи Иткин Эммет Леви (Мэсс Ризом), не справляясь с отчаяньем, идет на крайний шаг. Конечно, между его поступками и содеянным Каем (Николас Бро), взимающим непомерную плату за переправу, знак равенства не ставится, но за их действиями стоят все те же слабость и бессилие принять новую реальность, хоть и по-разному проявляющие себя в разных условиях. Фиксирует режиссер и проявление порядочности у нацистов, вынужденных выискивать евреев по всей Дании.

Кадр из фильма «Через воды»

Николо Донато, резко перепрыгивая от одной группы действующих лиц к другой, переплетает их судьбы и предоставляет фрагмент из истории своей семьи, размещая его в летописи Датского королевства. При этом «Через воды» перманентно балансирует на грани: еще одно неловкое движение – и фильм окончательно примет тон, преисполненный героического пафоса и сентиментальный. Но все же режиссеру удается удерживать равновесие, компенсировав близость смерти и навязчивость беспомощности верой в мирное будущее и рассматриванием спокойного времени, наивно полагавшего, что опасность обойдет родных и близких людей стороной.

Елена Громова

Расписание и покупка билетов на фильм «Через воды»