Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Вся наша надежда - трейлер
Киноафиша Трейлеры Вся наша надежда. Трейлер

Вся наша надежда. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 6 декабря 2017
Вся наша надежда – Егор Иванович — неординарный и сильный человек с алтайскими корнями. Вместе с большой семьей он живет и работает в городе с говорящим названием «Шахты». Но с каждым годом жизнь уходит из этих мест, шахты закрываются, люди теряют работу, смысл, надежду… Он понимает, что надо спасать семью, здесь нет будущего для детей и внуков. После роковой аварии, во время которой погибают шахтеры, Егор принимает решение. Твердой рукой он поднимает свое семейство и через всю Россию отправляется на Алтай, в неизвестность, в некую новую жизнь на земле…
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.4 Вся наша надежда
Вся наша надежда драма, 2017, Россия
Литвяк - тизер 01:08
Литвяк  тизер
Авиатор - трейлер 02:36
Авиатор  трейлер
Девушка Миллера - trailer 02:22
Девушка Миллера  trailer
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Смурфики в кино - дублированный трейлер 02:01
Смурфики в кино  дублированный трейлер
Затерянное место - дублированный трейлер 01:16
Затерянное место  дублированный трейлер
Мокрячок Попай - дублированный трейлер 01:27
Мокрячок Попай  дублированный трейлер
Одержимые. Наследие дьявола - дублированный трейлер 00:59
Одержимые. Наследие дьявола  дублированный трейлер
Левша - трейлер 01:15
Левша  трейлер
Долгая прогулка - дублированный трейлер 02:20
Долгая прогулка  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше