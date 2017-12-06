Вся наша надежда
– Егор Иванович — неординарный и сильный человек с алтайскими корнями. Вместе с большой семьей он живет и работает в городе с говорящим названием «Шахты». Но с каждым годом жизнь уходит из этих мест, шахты закрываются, люди теряют работу, смысл, надежду… Он понимает, что надо спасать семью, здесь нет будущего для детей и внуков. После роковой аварии, во время которой погибают шахтеры, Егор принимает решение. Твердой рукой он поднимает свое семейство и через всю Россию отправляется на Алтай, в неизвестность, в некую новую жизнь на земле…
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