«Вся наша надежда»: Рецензия Киноафиши
«Вся наша надежда» – первая художественная картина, которую Карен Геворкян снял после 25-летнего перерыва. Лента открывает трилогию, посвященную трудным условиям шахтерского ремесла – вещь важная и очень болезненная. Представляя ее на выборгском фестивале «Окно в Европу», режиссер рассказал, как был поражен низкой зарплатой, которую получают шахтеры за свою опасную и тяжелую работу. Все это он «взял» в свой фильм, решившись построить его на такой неудобной для государства теме.
Главный персонаж Глеб Иванович – умудренный опытом шахтер с большим семейством. Жизнь постоянно испытывает его на прочность, однако тяжелые условия и бытовые проблемы не повод терять стойкость: человек он сильный. Со временем горнодобывающее оборудование изнашивается, и герой честно предупреждает начальство, что это может привести к серьезной аварии. На шахте это всегда означает одно – гибель людей. Когда происходит трагедия, руководители спешат переложить вину на Глеба Ивановича, что восстанавливает против его семьи всех жителей шахтерского поселка…
Четкое разделение на черное и белое, которое было бы непростительно другому фильму на другую тему, здесь совершенно органично. Так же не вызывает сомнения еще одна правильная вещь – то, что Геворкян пригласил на роль шахтера именно представителя этой профессии (Анатолий Бойко). Он не выглядит чересчур правильным именно потому, что настоящий, не понаслышке со всем знакомый. И зритель абсолютно погружается в быт, спускается под землю, усталый возвращается домой. Все взаправду. Прекрасная музыка композитора картины Петра Разломия – как лейтмотив этой вечной цепочки.
Безрадостные поселковые пейзажи, тяжелые сцены поминок по погибшим шахтерам, попытки боссов купить молчание их родных и попытки местных жителей отомстить самому Глебу Ивановичу прочно конструируют реальность главного героя. Это его мир, в котором он вынужден бороться с жестокостью и несправедливостью. Тем не менее, в жизни персонажа есть место свету, и это показано четко – в его доверительных разговорах с женой, общении с младшей дочерью, трогательной заботе о соседском мальчишке. Причем держится это, главным образом, на его внутренней цельности – как и надежда, которая есть у героя.
Картина вышла очень тревожной и социальной – и этим уже наполовину достигла цели. Именно такой, без обиняков говорящей о шахтерской участи, у нее есть шанс растормошить, заставить думать и, наконец, делать что-то ради тех, кому, кроме себя, рассчитывать не на кого.
Александра Подольникова