«Вся наша надежда»: Рецензия Киноафиши

Надежда изменить

«Вся наша надежда» – первая художественная картина, которую Карен Геворкян снял после 25-летнего перерыва. Лента открывает трилогию, посвященную трудным условиям шахтерского ремесла – вещь важная и очень болезненная. Представляя ее на выборгском фестивале «Окно в Европу», режиссер рассказал, как был поражен низкой зарплатой, которую получают шахтеры за свою опасную и тяжелую работу. Все это он «взял» в свой фильм, решившись построить его на такой неудобной для государства теме.

Главный персонаж Глеб Иванович – умудренный опытом шахтер с большим семейством. Жизнь постоянно испытывает его на прочность, однако тяжелые условия и бытовые проблемы не повод терять стойкость: человек он сильный. Со временем горнодобывающее оборудование изнашивается, и герой честно предупреждает начальство, что это может привести к серьезной аварии. На шахте это всегда означает одно – гибель людей. Когда происходит трагедия, руководители спешат переложить вину на Глеба Ивановича, что восстанавливает против его семьи всех жителей шахтерского поселка…

Кадр из фильма «Вся наша надежда»

Четкое разделение на черное и белое, которое было бы непростительно другому фильму на другую тему, здесь совершенно органично. Так же не вызывает сомнения еще одна правильная вещь – то, что Геворкян пригласил на роль шахтера именно представителя этой профессии (Анатолий Бойко). Он не выглядит чересчур правильным именно потому, что настоящий, не понаслышке со всем знакомый. И зритель абсолютно погружается в быт, спускается под землю, усталый возвращается домой. Все взаправду. Прекрасная музыка композитора картины Петра Разломия – как лейтмотив этой вечной цепочки.

Безрадостные поселковые пейзажи, тяжелые сцены поминок по погибшим шахтерам, попытки боссов купить молчание их родных и попытки местных жителей отомстить самому Глебу Ивановичу прочно конструируют реальность главного героя. Это его мир, в котором он вынужден бороться с жестокостью и несправедливостью. Тем не менее, в жизни персонажа есть место свету, и это показано четко – в его доверительных разговорах с женой, общении с младшей дочерью, трогательной заботе о соседском мальчишке. Причем держится это, главным образом, на его внутренней цельности – как и надежда, которая есть у героя.

Картина вышла очень тревожной и социальной – и этим уже наполовину достигла цели. Именно такой, без обиняков говорящей о шахтерской участи, у нее есть шанс растормошить, заставить думать и, наконец, делать что-то ради тех, кому, кроме себя, рассчитывать не на кого.

Александра Подольникова