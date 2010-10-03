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Киноафиша Сериалы Лиговка

Лиговка (2010 - 2010)

Ligovka 18+
Год выпуска 2010
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Інтер
Продолжительность сериала 12 часов 0 минут

О чем сериал

1925 год. Расцвет НЭПа. На фоне прекращения красного террора, частичного восстановления общественных свобод и роста капиталов граждан - процветают мошенники и преступники всех мастей. Лиговка, самый криминально опасный район Ленинграда. Многие из здешних жителей чуть ли не с рождения приобщаются к уголовному миру. Запутанная система проходных дворов способствует устроению бандитских налетов. Криминальную власть на Лиговке держит банда неуловимого и загадочного Лехи Черта. По путевке губкома комсомола на работу в местное отделение милиции направлен Леонид Самойлов. Парень увлечен книжками о Шерлоке Холмсе. Его привлекают тайны криминалистики, романтика борьбы за справедливость. Заметив у стажера задатки оперативника, начальник УГРО Григорий Шмаков лично оказывает ему помощь и поддержку. Ленька влюбляется в приемную дочь Шмакова Женьку. Но девушка увлечена другим мужчиной - лучшим оперативником лиговского УГРО Василием Красильниковым. Непримечательное на первый взгляд дело о гоп-стопе, порученное для тренировки новичку Самойлову, оказывается связанным с убийством крупного предпринимателя-частника, владельца швейной мануфактуры. Милиция выходит на след главаря лиговских жиганов Лехи Черта. Однако бандиты все время опережают милицию в своих действиях. Шмакову приходится признать печальный и тревожный факт: в УГРО предатель...

В ролях
В ролях
Артур Ваха
Артур Ваха
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов
Дмитрий Исполатов
Игорь Ботвин
Игорь Ботвин
Яков Шамшин
Яков Шамшин
Владимир Маслаков
Владимир Маслаков
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.2 IMDb
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Сезоны
Лиговка - Сезон 1 Сезон 1
2010, 12 эпизодов
 
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