1925 год. Расцвет НЭПа. На фоне прекращения красного террора, частичного восстановления общественных свобод и роста капиталов граждан - процветают мошенники и преступники всех мастей. Лиговка, самый криминально опасный район Ленинграда. Многие из здешних жителей чуть ли не с рождения приобщаются к уголовному миру. Запутанная система проходных дворов способствует устроению бандитских налетов. Криминальную власть на Лиговке держит банда неуловимого и загадочного Лехи Черта. По путевке губкома комсомола на работу в местное отделение милиции направлен Леонид Самойлов. Парень увлечен книжками о Шерлоке Холмсе. Его привлекают тайны криминалистики, романтика борьбы за справедливость. Заметив у стажера задатки оперативника, начальник УГРО Григорий Шмаков лично оказывает ему помощь и поддержку. Ленька влюбляется в приемную дочь Шмакова Женьку. Но девушка увлечена другим мужчиной - лучшим оперативником лиговского УГРО Василием Красильниковым. Непримечательное на первый взгляд дело о гоп-стопе, порученное для тренировки новичку Самойлову, оказывается связанным с убийством крупного предпринимателя-частника, владельца швейной мануфактуры. Милиция выходит на след главаря лиговских жиганов Лехи Черта. Однако бандиты все время опережают милицию в своих действиях. Шмакову приходится признать печальный и тревожный факт: в УГРО предатель...