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Греки. Эдип. Медея
Билеты от 2000₽
Киноафиша Греки. Эдип. Медея

Спектакль Греки. Эдип. Медея

Сторителлинг по сюжетам античных трагедий
Постановка
Театр.doc industrial 12+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Мифы, которые создали Европу

Спектакль «Греки. Эдип. Медея», часть цикла «Истории Европы», погружает зрителей в глубины греческих мифов, которые, несмотря на свою древность, остаются актуальными и волнующими. Это история о человеке, убившем своего отца и женившемся на своей матери, о женщине, которая убила своих детей, и о странном человеке в одной сандалии.

Мифы, определившие нас

Спектакль рассказывает о тех мифах, которые стали основой европейской культуры. Эти истории о человеческих страстях, предательствах, судьбе и борьбе с богами — это то, что стало нашим общим прошлым. Мифы, которые мы забыли, но которые до сих пор определяют наш взгляд на мир.

Вопросы, которые ставит спектакль

Пьеса задаёт вопросы, на которые нет простых ответов: что значит «судьба» и нужно ли с ней бороться? Почему у Эдипа был посох, которым он убил четырех человек? Кто такой Ясон и зачем он пришёл в Иолк? Убила ли Медея своих детей, и почему она приняла такое решение? И, наконец, почему Ясон оказался в одной сандалии? Эти вопросы, ставящие под сомнение привычное восприятие мифов, открывают перед зрителями новый взгляд на известные события.

Мифы, скрывающие истину

В спектакле «Греки. Эдип. Медея» мифы становятся не просто историческими рассказами, а важными метафорами, раскрывающими глубинные истины о человеке, его природе, ошибках и искуплениях. История о Эдипе, Медее и Ясоне — это вечные вопросы, которые актуальны и для нас, и для общества, и для каждого отдельного человека.

Режиссер
Валентин Самохин
Валентин Самохин
В ролях
Максим Долинин
Ольга Злодеева
Люсьена Любимова
Анна Марлиони

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

Греки. Эдип. Медея Греки. Эдип. Медея Греки. Эдип. Медея Греки. Эдип. Медея Греки. Эдип. Медея Греки. Эдип. Медея Греки. Эдип. Медея

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