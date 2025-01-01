Сергей Горобец — амбициозный чиновник, мечтающий стать мэром провинциального Благоярска. Его карьеру разрушает скандал: его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. В отчаянии он случайно сбивает на машине 12-летнюю Варю — дерзкую воспитанницу детдома, которая уцелела и тут же начинает его шантажировать. Чтобы не попасть за решетку, Горобец соглашается выдать себя за её спасителя и взять под опеку. Варя требует помочь ей найти бабушку, а взамен играет роль «идеальной дочери» в его публичной кампании. Их тандем, построенный на манипуляциях и взаимных сделках, неожиданно начинает работать. В свете нового образа заботливого отца Горобец идёт на выборы как независимый кандидат, а Варя становится ключом к его популярности. Постепенно, проходя через испытания, аферы и публичные выступления, они сближаются: два одиночки учатся доверять друг другу и становятся семьёй — пусть и не сразу по-настоящему. Когда оказывается, что бабушка не хочет принимать Варю, а над девочкой нависает угроза попасть в циничную «семью блогеров», Горобец впервые делает выбор не ради выгоды. Он отказывается от выборов, признаётся в аварии и спасает Варю, официально удочерив её. Победа достаётся другому, но оба главных героя впервые получают нечто более важное — поддержку, принятие и настоящую близость.