Спектакль Пушкин и деньги

Образовательный театральный сериал об известных писателях

В первой серии мы расскажем, сколько во времена Пушкина стоили различные вещи: рюмка, крепостной мальчик, строка из «Евгения Онегина», аренда квартиры, платье невесты, дуэльные пистолеты, обед в придорожном трактире.

Жалованье Пушкина: хватало ли на всё?

Мы также зададимся вопросом, хватало ли Пушкину его жалованья в пять тысяч рублей в год, чтобы покрыть все эти расходы. Спектакль позволит узнать, как велик был разрыв между заработками и жизненными потребностями того времени.

Семейное шоу для всех возрастов

Этот спектакль интересен и взрослым, и детям. Он предоставляет уникальную возможность окунуться в атмосферу прошлого и понять, как жил тот, кого принято называть «наше всё».