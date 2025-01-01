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Пушкин и деньги
Билеты от 1800₽
Киноафиша Пушкин и деньги

Спектакль Пушкин и деньги

Спектакль-диалог об отношениях поэта с материальным
Постановка
Театр.doc на Лесной 12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Образовательный театральный сериал об известных писателях

В первой серии мы расскажем, сколько во времена Пушкина стоили различные вещи: рюмка, крепостной мальчик, строка из «Евгения Онегина», аренда квартиры, платье невесты, дуэльные пистолеты, обед в придорожном трактире.

Жалованье Пушкина: хватало ли на всё?

Мы также зададимся вопросом, хватало ли Пушкину его жалованья в пять тысяч рублей в год, чтобы покрыть все эти расходы. Спектакль позволит узнать, как велик был разрыв между заработками и жизненными потребностями того времени.

Семейное шоу для всех возрастов

Этот спектакль интересен и взрослым, и детям. Он предоставляет уникальную возможность окунуться в атмосферу прошлого и понять, как жил тот, кого принято называть «наше всё».

Режиссер
Анастасия Патлай
В ролях
Валентин Самохин
Валентин Самохин
Екатерина Юдина
Александр Топурия

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
16:00 от 1800 ₽

Фотографии

Пушкин и деньги Пушкин и деньги

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