В центре событий российского комедийного сериала «Жена олигарха» – женщина, которую оставил на произвол судьбы ее сказочно богатый муж. Супруга миллиардера потеряла все в одно мгновение, когда ее благоверный, испугавшись тюрьмы, сбежал со всеми деньгами. Его жена осталась с двумя детьми и почти обанкротившейся обувной фабрикой в провинции. Альбина вынуждена забыть о своей полной удовольствий жизни в Лондоне и отправиться в маленький российский городок, где ей предстоит самостоятельно наладить бизнес.