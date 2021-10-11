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Киноафиша Сериалы Жена олигарха
Жена олигарха (2021 - …) Жена олигарха 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал СТС
Продолжительность 7 часов 5 минут
О чем сериал

В центре событий российского комедийного сериала «Жена олигарха» – женщина, которую оставил на произвол судьбы ее сказочно богатый муж. Супруга миллиардера потеряла все в одно мгновение, когда ее благоверный, испугавшись тюрьмы, сбежал со всеми деньгами. Его жена осталась с двумя детьми и почти обанкротившейся обувной фабрикой в провинции. Альбина вынуждена забыть о своей полной удовольствий жизни в Лондоне и отправиться в маленький российский городок, где ей предстоит самостоятельно наладить бизнес.

Жена олигарха - трейлер первого сезона
Жена олигарха
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Игорь Верник
Игорь Верник
Владимир Гостюхин
Владимир Гостюхин
Александр Обласов
Александр Обласов
Елена Подкаминская
Елена Подкаминская
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Жена олигарха - Сезон 1 Сезон 1
2021, 17 эпизодов
 
Сезон 2 / Сезон 2
TBA,
 
Кадры из сериала
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