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Киноафиша Сериалы Колотушка

Колотушка (2022 - …)

Колотушка
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Premier
О чем сериал

В центре событий оказывается 29-летний парень по имени Санек из Брянска. У героя есть жена и ребенок, он выплатил ипотеку, служит экспедитором и считает свою жизнь состоявшейся. Однако в юные годы жизнь Сани была совсем другой: он дрался в клубах, устраивал разборки на улицах – и все это под предводительством старшего брата, который был для него авторитетом с детства. Паша остался тем же и в свои 30 лет хочет принять участие в «голых кулаках». Встретившись после длительной разлуки, братья изрядно выпили и угодили в ДТП...

В ролях
В ролях
Михаил Евланов
Михаил Евланов
Сергей Степин
Сергей Степин
Лукерья Ильяшенко
Лукерья Ильяшенко
Ирина Безряднова
Ирина Безряднова
Андрей Пынзару
Юрий Насонов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA, 10 эпизодов
 
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