В центре событий оказывается 29-летний парень по имени Санек из Брянска. У героя есть жена и ребенок, он выплатил ипотеку, служит экспедитором и считает свою жизнь состоявшейся. Однако в юные годы жизнь Сани была совсем другой: он дрался в клубах, устраивал разборки на улицах – и все это под предводительством старшего брата, который был для него авторитетом с детства. Паша остался тем же и в свои 30 лет хочет принять участие в «голых кулаках». Встретившись после длительной разлуки, братья изрядно выпили и угодили в ДТП...