В центре событий оказывается майор МВД Иван Соболев, который отправляется в российскую столицу и вскоре становится главным подозреваемым в совершении особо тяжкого преступления. Другие сотрудники правоохранительных органов пока не знают, что он их новый руководитель, а именно – начальник уголовного розыска на Тверской. До переезда в Москву Соболев сражался в горячих точках, но получил травму, в связи с чем не смог продолжить службу. Появление Соболева на «Тверской» меняет привычную жизнь остальных работников.