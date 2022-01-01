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Киноафиша Сериалы Тверская
Тверская (2022 - …) Тверская
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал НТВ
О чем сериал

В центре событий оказывается майор МВД Иван Соболев, который отправляется в российскую столицу и вскоре становится главным подозреваемым в совершении особо тяжкого преступления. Другие сотрудники правоохранительных органов пока не знают, что он их новый руководитель, а именно – начальник уголовного розыска на Тверской. До переезда в Москву Соболев сражался в горячих точках, но получил травму, в связи с чем не смог продолжить службу. Появление Соболева на «Тверской» меняет привычную жизнь остальных работников.

В ролях
В ролях
Виталий Кищенко
Виталий Кищенко
Сергей Апрельский
Сергей Апрельский
Иван Колесников
Иван Колесников
Лукерья Ильяшенко
Лукерья Ильяшенко
Александр Красовский
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
Кадры из сериала
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