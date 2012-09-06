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Постер к сериалу Код убийства
Постер к сериалу Код убийства
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Киноафиша Сериалы Код убийства
Код убийства (2012 - 2014) The Bletchley Circle 16+
Год выпуска 2012
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ITV
Продолжительность 5 часов 15 минут
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О чем сериал

«Код убийства» — это сериал о четырех женщинах, которые занимались дешифрованием на благо Великобритании во времена Второй мировой. Тогда все страны тщательно скрывали собственную информацию, а также пытались перехватить и расшифровать сообщения противников. Специалист по паттернам Сьюзен, эксперт по сбору данных Джин, математик Милли и аналитик Люси стали отличной командой за годы совместной работы, однако война закончилась, и теперь им необходимо подписать соглашение о неразглашении государственной тайны и вернуться к обычной жизни...

Код убийства - трейлер сериала
Код убийства
трейлер сериала
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Хэтти Морахэн
Анастасия Хилл
Анастасия Хилл
Анна Максвелл Мартин
Анна Максвелл Мартин
Стивен Робертсон
Саймон Чэндлер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Код убийства - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 3 эпизода
 
Код убийства - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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