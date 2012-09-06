«Код убийства» — это сериал о четырех женщинах, которые занимались дешифрованием на благо Великобритании во времена Второй мировой. Тогда все страны тщательно скрывали собственную информацию, а также пытались перехватить и расшифровать сообщения противников. Специалист по паттернам Сьюзен, эксперт по сбору данных Джин, математик Милли и аналитик Люси стали отличной командой за годы совместной работы, однако война закончилась, и теперь им необходимо подписать соглашение о неразглашении государственной тайны и вернуться к обычной жизни...