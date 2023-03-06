Сериал «Мокрые псы» рассказывает необычную историю любви между панкующей матерью-одиночкой и мужчиной из привилегированного класса. Костелло одна растит десятилетнюю Айрис, особо не озадачиваясь ни ее образованием, ни обустройством подходящего для ребенка семейного гнездышка, а в свободное время выступает в пип-шоу. Но все меняется, когда семья лишается крыши над головой и отправляется на поиски лучшей жизни. Яркая личность Костелло привлекает внимание скандальной журналистки, и перед женщиной открывается дверь в новую жизнь.