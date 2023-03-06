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мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Киноафиша Сериалы Мокрые псы

Мокрые псы (2023 - …)

Rain Dogs 18+
Год выпуска 2023
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Мокрые псы» рассказывает необычную историю любви между панкующей матерью-одиночкой и мужчиной из привилегированного класса. Костелло одна растит десятилетнюю Айрис, особо не озадачиваясь ни ее образованием, ни обустройством подходящего для ребенка семейного гнездышка, а в свободное время выступает в пип-шоу. Но все меняется, когда семья лишается крыши над головой и отправляется на поиски лучшей жизни. Яркая личность Костелло привлекает внимание скандальной журналистки, и перед женщиной открывается дверь в новую жизнь.

Мокрые псы - трейлер
Мокрые псы
трейлер
В ролях
В ролях
Сэм Хэзелдайн
Сэм Хэзелдайн
Ник Блад
Ник Блад
Таня Муди
Таня Муди
Karl Pilkington
Эдриен Эдмондсон
Эдриен Эдмондсон
Стив Туссэн
Стив Туссэн
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Мокрые псы»
Эмоциональная эрекция / Emotional Erection
Сезон 1 Серия 5
3 апреля 2023
Иисус любит жуликов / Jesus Loves a Hustler
Сезон 1 Серия 6
10 апреля 2023
TBA
Сезон 1 Серия 7
17 апреля 2023
TBA
Сезон 1 Серия 8
24 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Мокрые псы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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