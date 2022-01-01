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Иван Соловьев
Иван Соловьев
О персоне
Фильмография
Иван Соловьев
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Дата рождения
20 февраля 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Рыбы
Биография Иван Соловьев
Родился 20 февраля 1988 года. Калининград, СССР (Россия).
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Фильмография Иван Соловьев
Звезды мне укажут путь
семейный, музыка, мелодрама
2022, Россия
0.0
Принцип Талиона
драма
2015, Россия
0.0
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