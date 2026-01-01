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Энрик Окер
Enric Auquer
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Персоны
Энрик Окер
Энрик Окер
Enric Auquer
Дата рождения
10 марта 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Рупья, Каталония, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Энрика Окера
Родился в 1988 году. Рупья, Каталония, Испания.
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