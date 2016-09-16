«Секреты секса и любви»: Рецензия Киноафиши

Ржавая стрела Амура

Если поискать, то у каждой любовной пары всегда найдется в шкафу какой-нибудь заплесневелый скелетик. А то и два. Правда, далеко не все любовники и супруги об этом догадываются. А ежели и догадываются, то особого желания разбираться с этими скелетиками у них нет. Ну, мало ли что там творится в голове у твоей второй половинки – какая разница? Мало ли что не устраивает её/его в отношениях – что за ерунда?! Всегда ведь проще сделать вид, что проблемы не существует, не так ли? Однако если и дальше исповедовать эту страусиную философию, то рано или поздно любовная лодка даст течь, а потом и вовсе разобьется вдребезги.

Кадр из фильма «Секреты секса и любви»

Но иногда любовники/супруги от своих «скелетиков» не прячутся. Собственно, фильм Пако Леона «Секреты секса и любви» мог бы быть в том числе и об этом. Пять любовных пар, никак не связанные между собой, пытаются найти ответ на вопрос «что у нас не так и как это исправить». Как оживить страсть, если вы в браке восемь лет? Что не устраивает «напарника» в любовных играх? Почему твоя девушка вдруг начинает мечтать о том, чтобы ее изнасиловали и что с этим делать? И вообще, как понять свою собственную сексуальность?...

Кадр из фильма «Секреты секса и любви»

Конечно, так далеко фильм «не заглядывает». Все что его интересует, это разговоры о постельных утехах, причем обязательно утехах с привкусом грязи. Что делать, если разладился интим с мужем? – Конечно, переспать при нем с подругой-лесбиянкой. Или пойти в свинг-клуб, чтобы помочиться на кого-то в туалете – и сразу будет вам счастье, дети мои. Как забеременеть? – Конечно, начать ласкать себя в церкви во время похорон, испытать прилюдный оргазм во время церемонии, – это поможет стать матерью, уверяю вас. Супруга-инвалид отказывает в любовных утехах? – Накачай ее снотворным и развлекайся с ней сонной – и будет ваш брак счастливым и долгим, ну и т.д.

Кадр из фильма «Секреты секса и любви»

Все это могло бы стать сборником патологий, но «Секреты секса и любви» не дотягивает даже до этого. Выбор историй случаен, выбор персонажей тоже (впрочем, как и подбор актеров). И я не оговорилась, когда написала, что фильм интересуется именно разговорами о сексе: за исключением двух-трех «кувырканий», вся сексуальность «Секретов» сводится как раз к разговорам – статичным, занудным, откровенно отталкивающим.

Кадр из фильма «Секреты секса и любви»

И никакого намека на иронию, хотя в досье фильма, в графе «жанр» гордо красуется слово «комедия». Эротики – и той нет (в качестве исключения можно назвать только первую сцену, где герои беседуют (!), лежа в постели). Вот ведь чудо чудное, диво дивное – в эротическом фильме, который задумывался исключительно ради сексуальных сцен, нет ни одной хоть сколько-нибудь сексуальной сцены! Есть только разговоры, разговоры, разговоры.. О прелестях оральных удовольствий, о лесбийских ласках, о самоудовлетворении… И все это физиологически подробно, физиологически грязно, отталкивающе и убого.

Кадр из фильма «Секреты секса и любви»

Правда, говорят, что в Испании, откуда, собственно, и пришел к нам этот опус, фильм «Секреты секса и любви» стал кассовым хитом. Простите, но что-то я сомневаюсь… Статичный, однообразный, несуразно пошлый, напрочь лишенный обаяния, снятый за гроши (это видно) – такое третьесортное «чудо» на успех даже не претендует. И претендовать не пытается. Вся его кассовая привлекательность – только в названии. По факту же, в «Секретах секса и любви» нет ничего – ни секса, ни любви, ни даже секретов…

Кадр из фильма «Секреты секса и любви»

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 15 сентября

Расписание и покупка билетов на фильм «Секреты секса и любви»