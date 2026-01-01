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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Неус Асенси
Neus Asensi
Киноафиша
Персоны
Неус Асенси
Неус Асенси
Neus Asensi
Дата рождения
4 августа 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Барселона, Испания
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.7
Девушка твоей мечты
(1998)
6.5
Суперзвезда
(2025)
6.2
Президент Торрент
(2026)
Фильмография Неус Асенси
6.2
Президент Торрент
Torrente Presidente
комедия
2026, Испания
Эйшам
Eixam
триллер
2026, Испания
6.5
Суперзвезда
драма, комедия, мини-сериал
2025, Испания
4.8
Королева Испании
La reina de España
драма, комедия
2016, Испания
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Рецензия
5.4
Химия любви
Sólo química
комедия, мелодрама
2015, Испания
4.6
Школа обольщения
School for seduction
комедия
2004, Великобритания
6.7
Девушка твоей мечты
La niña de tus ojos
комедия, драма
1998, Испания
5.5
Ведьмы
Brujas
драма
1996, Испания
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