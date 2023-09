Легко живется с закрытыми глазами, 2013

Толстяк и добряк Антонио – преподаватель английского и латыни, поставивший рок-н-ролл на службу образованию: он учит детвору по песням битлов. На дворе 1966-й, в Испании – диктатура Франко, мир волнуется из-за возможного распада The Beatles: Джону Леннону стало тесно в квартете, он хочет играть в кино. Узнав, что его кумир в Альмерии, на съёмках пацифистской комедии «Как я выиграл войну» (How I Won the War, 1967), Антонио садится за руль своей зеленой легковушки и преодолевает сотни километров в надежде уговорить Леннона не губить группу. Попутчиками Антонио становятся двое юных беглецов: Белен оставила строгий пансион, чтобы вернуться в материнский дом, Хуанхо не смог смириться с требованием отца-жандарма состричь битловскую шевелюру. Совместная поездка преподаст этому забавному трио уроки, которых даже из песен The Beatles не извлечь, только из жизни...

Развернуть