Алекс МакКуин
Alex McQueen
Алекс МакКуин
Alex McQueen
Дата рождения
1 января 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.4
Молодость
(2015)
7.3
То Рождество
(2024)
7.2
Пятый битл
(2024)
Фильмография Алекс МакКуин
Актер
12
Семь циферблатов Агаты Кристи
драма, криминал, детектив
2026, Великобритания
6.3
Торнадо
Tornado
боевик, драма, триллер
2025, США
Смотреть трейлер
7.2
Пятый битл
Midas Man
биография, драма
2024, Великобритания
Смотреть трейлер
7.3
То Рождество
That Christmas
приключения, анимация, комедия
2024, Великобритания
Смотреть трейлер
4.8
Под откос
Downhill
драма, комедия
2019, США
5.3
Ужасные истории: Фильм - Извращённые римляне
Horrible Histories: The Movie - Rotten Romans
комедия, семейный, исторический
2019, Швейцария
6.6
Навеки Салли
драма, комедия, мелодрама
2018, Великобритания
7.4
Молодость
Youth
драма
2015, Италия / Франция / Швейцария / Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
6
Даю год
I Give It a Year
мелодрама, комедия
2013, Великобритания
Смотреть трейлер
6.9
Мечты сбываются!
One Chance
биография, комедия, мюзикл
2013, Великобритания
Смотреть трейлер
7.1
Хандерби
комедия
2012, Великобритания
6.1
Гамбит
Gambit
ужасы, комедия, криминал
2012, США
Смотреть трейлер
