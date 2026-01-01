Оповещения от Киноафиши
Алекс МакКуин Alex McQueen
Алекс МакКуин

Алекс МакКуин

Alex McQueen

Дата рождения
1 января 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Молодость 7.4
Молодость (2015)
То Рождество 7.3
То Рождество (2024)
Пятый битл 7.2
Пятый битл (2024)

Фильмография Алекс МакКуин

Жанр
Год
Семь циферблатов Агаты Кристи
Семь циферблатов Агаты Кристи
драма, криминал, детектив 2026, Великобритания
Торнадо 6.3
Торнадо Tornado
боевик, драма, триллер 2025, США
Смотреть трейлер
Пятый битл 7.2
Пятый битл Midas Man
биография, драма 2024, Великобритания
Смотреть трейлер
То Рождество 7.3
То Рождество That Christmas
приключения, анимация, комедия 2024, Великобритания
Смотреть трейлер
Под откос 4.8
Под откос Downhill
драма, комедия 2019, США
Ужасные истории: Фильм - Извращённые римляне 5.3
Ужасные истории: Фильм - Извращённые римляне Horrible Histories: The Movie - Rotten Romans
комедия, семейный, исторический 2019, Швейцария
Навеки Салли 6.6
Навеки Салли
драма, комедия, мелодрама 2018, Великобритания
Молодость 7.4
Молодость Youth
драма 2015, Италия / Франция / Швейцария / Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Даю год 6
Даю год I Give It a Year
мелодрама, комедия 2013, Великобритания
Смотреть трейлер
Мечты сбываются! 6.9
Мечты сбываются! One Chance
биография, комедия, мюзикл 2013, Великобритания
Смотреть трейлер
Хандерби 7.1
Хандерби
комедия 2012, Великобритания
Гамбит 6.1
Гамбит Gambit
ужасы, комедия, криминал 2012, США
Смотреть трейлер
